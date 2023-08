PSV jaagt tegen Sturm Graz op premie, punten én uitbreiding formidabele reeks

Delen via E-mail

PSV kan zich na de 4-1-thuisoverwinning een kleine nederlaag veroorloven dinsdag in de return tegen Sturm Graz in de derde Champions League-voorronde. Maar dat zou het einde betekenen van een bijzondere reeks. En er staat nog meer op het spel voor de Eredivisionist.

De laatste nederlaag van PSV was op 16 februari. Toen ging de ploeg onder leiding van Ruud van Nistelrooij onderuit tegen Sevilla (3-0) in de tussenronde van de Europa League.

De Eindhoveraren zijn inmiddels twintig wedstrijden op rij ongeslagen (in alle competities). Het is voor het eerst sinds 2011 (22 wedstrijden op rij ongeslagen) dat die mijlpaal bereikt is.