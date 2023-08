Nieuw Premier League-transferrecord: Caicedo voor 133 miljoen naar Chelsea

Chelsea heeft maandag de komst van middenvelder Moisés Caicedo afgerond. De 21-jarige Ecuadoriaan komt voor een bedrag van naar verluidt 133 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. Dat is een recordtransfer in de historie van het Engelse voetbal.

Niet eerder telde een Engelse club zo veel geld neer voor een speler. Het oude record stond ook op naam van Chelsea, dat in de zomer van 2022 zo'n 123 miljoen euro betaalde voor Enzo Fernández. De derde op de lijst is Declan Rice, die deze zomer voor 121 miljoen euro van West Ham United naar Arsenal ging.

Caicedo heeft in Londen voor maar liefst acht seizoenen getekend. Voor de middenvelder is de transfer naar Chelsea een nieuw hoogtepunt in zijn bijzondere loopbaan. In het seizoen 2021/2022 speelde de middenvelder nog op huurbasis voor het Belgische Beerschot. Maar vanaf begin 2022 ging het snel met Caicedo.

De 21-jarige Ecuadoraan, die op het WK nog uitkwam tegen het Nederlands elftal, groeide bij Brighton uit tot steunpilaar. Met de verrassend goed presterende ploeg van Roberto De Zerbi werd Caicedo vorig seizoen zesde in de competitie. Daarmee werd een plek in de groepsfase van de Europa League veiliggesteld.

Liverpool toonde ook interesse

Meerdere clubs toonden deze zomer interesse in Caicedo, waarbij Liverpool en Chelsea het serieust leken. Caicedo koos dus voor een avontuur op Stamford Bridge. "'Ik ben zo blij om bij Chelsea te spelen", zei Caicedo op de site van de club. "Ik hoefde geen twee keer na te denken toen Chelsea me belde. Ik wist meteen dat ik voor de club wilde tekenen. Het is een droom die uitkomt."

De club uit Londen kan de middenvelder na een zomerse exodus aan spelers goed gebruiken. Eerder raakte Chelsea onder anderen middenvelders Mateo Kovacic, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek en N'Golo Kanté kwijt. Daartegenover stond wel de komst van Stade Rennais-middenvelder Lesley Ugochukwu.

Chelsea begon zaterdag thuis aan de competitie met een gelijkspel tegen Liverpool (1-1). West Ham United is zondag de volgende tegenstander van de ploeg van Mauricio Pochettino.