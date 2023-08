Ten Hag prikkelt Maguire: 'Waarom kan hij geen topverdediger zijn voor United?'

Manchester United-manager Erik ten Hag adviseert Harry Maguire de club te verlaten als hij er niet in gelooft dat hij een basisplaats kan veroveren. De dertigjarige verdediger, die de laatste seizoenen wisselvallig heeft gepresteerd, staat in de belangstelling van West Ham United.

Manchester United nam Maguire in 2019 voor ruim 85 miljoen euro over van Leicester City, nadat hij in dienst van 'The Foxes' en in de nationale ploeg had geïmponeerd. Al snel kreeg de verdediger zelfs de aanvoerdersband om zijn arm geschoven.