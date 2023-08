Frenkie de Jong en Xavi ergeren zich na puntenverlies aan arbitrage: 'Een schande'

Na het gelijkspel van FC Barcelona zondag tegen Getafe stelde zowel Frenkie de Jong als trainer Xavi het optreden van scheidsrechter César Soto Grado aan de kaak. Volgens het duo had de arbiter strenger moeten zijn voor de thuisploeg, die zich bezondigde aan tijdrekken.

"Wij hadden het beter moeten doen, maar dat gold ook voor de arbitrage. La Liga moet hier regels voor opstellen", foeterde De Jong na afloop van de 0-0 in gesprek met de krant Sport.

"Er werden negen minuten blessuretijd gegeven. Dat lijkt heel veel, maar het spel lag 25 minuten stil. Het is niet eens de fout van Getafe. Zij doen hun werk. Dit is een schande."

De wedstrijd in het Estadio Coliseum Alfonso Pérez werd ontsierd door allerlei overtredingen en opstootjes. Kort voor de onderbreking werd Barcelona-speler Raphinha van het veld gestuurd voor een slaande beweging. Dertien minuten na rust werd Getafe als gevolg van een tweede gele kaart voor Jaime Mata eveneens tot een tiental gereduceerd. Ook Xavi moest inrukken, nadat hij zich langs de lijn had beklaagd over enkele arbitrale beslissingen.

"Ik heb het al duizend keer gezegd en ik herhaal het bij deze: we moeten zuivere speeltijd invoeren", zei Xavi na afloop op de persconferentie. "We zetten onszelf te kijk als competitie. We willen La Liga toch ook als product verkopen? In dat opzicht was dit niet zo positief."

3:36 Afspelen knop Samenvatting: Getafe-FC Barcelona (0-0)

Trainers kibbelen na afloop in de media

De oefenmeester werd naar eigen zeggen van het veld gestuurd, omdat hij aan de bel had getrokken vanwege het harde spel van Getafe.

"Ik vertelde de arbiter dat hij bij hen meer toeliet dan bij ons. Laatst kregen wij trainers tijdens een vergadering nog te horen dat er dit seizoen iets meer begrip zou zijn voor onze emoties… Maar goed, dat maakt niet meer uit."

José Bordalás, de trainer van Getafe, vond de uitlatingen van zijn collega-trainer niet zo sportief. "Het zou nooit in mij opkomen een gelijkspel of nederlaag toe te schrijven aan het spel van de opponent. De gewelddadigste actie van vanavond was nota bene van een Barcelona-speler", doelde hij op de rode kaart van Raphinha.

Barcelona moet meteen in de achtervolging ten opzichte van rivaal Real Madrid. De recordkampioen triomfeerde zaterdagavond met 0-2 bij Athletic Club.