Barça laat bij Getafe punten liggen in wedstrijd vol overtredingen en rode kaarten

FC Barcelona heeft zondag bij de start van de competitie direct punten laten liggen. Op bezoek bij Getafe werd er in een wedstrijd vol overtredingen, oponthoud en frustraties met 0-0 gelijkgespeeld.

Getafe liet in 2020 tegen Ajax al zien dat het tegenstanders heel goed uit het spel kan halen en drie jaar later is dat nog steeds het geval. In een wedstrijd vol overtredingen, tien gele kaarten en drie rode kaarten kwam regerend landskampioen FC Barcelona nauwelijks tot goed spel.

Opvallend genoeg was het ondanks de vele overtredingen niet Getafe, maar FC Barcelona dat nog voor rust met tien man verder moest. Raphinha deelde een elleboogstoot uit en moest het veld met een rode kaart verlaten.

Dat er in de eerste helft maar liefst tien minuten aan blessuretijd werden toegevoegd, was veelzeggend over het spelbeeld. In de tweede helft was dat niet anders. Getafe rook bloed en scheidsrechter Cesar Soto Grado was opvallend mild als het om tijdrekken ging.

Soto Grado deelde in de tweede helft wel een tweede gele kaart uit aan Getafe-aanvaller Jaime Mata, die voor rust al meermaals een tweede kaart was ontsnapt. Ook Barça-trainer Xavi kreeg rood. Toen de coach zijn onvrede uitte, werd hij naar de tribune gestuurd.

Xavi bekeek het slot van de wedstrijd vanuit een andere plek. Foto: Getty Images

Getafe eindigt wedstrijd met twintig overtredingen

Vanaf de tribune dacht Xavi met Barça nog even te ontsnappen. Na meer dan 100 minuten leek zijn ploeg namelijk een penalty te krijgen na een overtreding op Ronald Araújo. Soto Grado legde de bal na een lange VAR-check echter niet op de stip, omdat hij eerder in de aanval hands had geconstateerd.

Na 90 minuten én in totaal zo'n 25 minuten blessuretijd stond de 0-0-stand bij het laatste fluitsignaal nog altijd op het bord in de omgeving van Madrid. Volgens statistiekbureau Gracenote eindigde Getafe de wedstrijd met twintig overtredingen, negen meer dan FC Barcelona.

Bij FC Barcelona zullen de gedachten na het teleurstellende gelijkspel snel teruggaan naar vorig seizoen. Ook toen werd de competitie begonnen met een doelpuntloos gelijkspel (tegen Rayo Vallecano). Uiteindelijk kroonde Barcelona zich met overmacht tot landskampioen.