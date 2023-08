Tadic begint in Turkije met assist én gemiste penalty, zege voor Patrick Kluivert

Dusan Tadic heeft zondag bij de start van de Süper Lig direct de hoofdrol voor zich opgeëist. De Serviër was goed voor een assist, maar miste ook een strafschop. Desondanks won Fenerbahçe met 2-1 van Gaziantep. Ook het Adana Demirspor van Patrick Kluivert begon het seizoen met een zege.

Fenerbahçe-Gaziantep was nog geen drie minuten bezig toen Tadic zijn eerste assist in de Turkse competitie liet aantekenen. De waardevolste Eredivisie-speler van de afgelopen jaren legde de bal klaar voor Edin Dzeko, die feilloos binnen schoot.

Een kwartier later was het opnieuw raak voor Dzeko, die dit keer op aangeven van Sebastian Szymanski scoorde. De lange spits werd door de oud-Feyenoorder alleen voor de keeper gezet en beleefde met twee doelpunten een sterk competitiedebuut.

Arda Kizildag deed nog voor rust wat terug namens Gaziantep, maar het bleef bij 2-1. Daar baalde ook Tadic van, want de oud-Ajacied verzuimde na rust met een penalty de 3-1 te maken. De routinier zag keeper Batuhan Ahmet Sen de goede hoek in duiken.

Met de zege begint Fenerbahçe goed aan de Süper Lig, waarin de club vorig seizoen tweede werd. 'Fener' komt donderdag weer in actie in de derde voorronde van de Conference League. De heenwedstrijd tegen NK Maribor werd met 3-1 gewonnen. In dat duel was Tadic wél vanaf de strafschopstip trefzeker.