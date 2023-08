Almere City viert eerste Eredivisie-goal, maar verliest toch ruim van FC Twente

Delen via E-mail

FC Twente heeft zondag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 1-4 gewonnen tegen het in de Eredivisie debuterende Almere City. Danny Post maakte het eerste doelpunt op het hoogste niveau ooit voor de Almerenaren.

Voor rust was er bepaald geen sprake van een spektakelstuk in het Yanmar Stadion. Beide ploegen hielden de ruimtes klein en concentreerden zich vooral op verdedigen, waardoor er niet veel kansen te noteren vielen.

De spaarzame mogelijkheden die wel werden gecreëerd, kwamen voor rekening van FC Twente. Middenvelder Sem Steijn en spits Manfred Ugalde wisten deze kansen niet in doelpunten om te zetten, waardoor beide ploegen de kleedkamer opzochten met een 0-0-ruststand.

In het tweede bedrijf begon Twente - dat afgelopen donderdag in de derde voorronde van de Conference League met 2-0 won van Riga FC - aan te dringen. In de 55e minuut kreeg Vlap een kans, maar Almere-verdediger Hamdi Akujobi haalde de bal op heldhaftige wijze van de lijn.