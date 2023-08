Wieffer rekent zich puntenverlies persoonlijk aan: 'Moet nog heel erg wennen'

Mats Wieffer was zondag schuldbewust na het puntenverlies van Feyenoord tegen Fortuna Sittard (0-0). De middenvelder vond dat hij slecht speelde en gaf aan dat hij nog moet wennen aan zijn rol binnen het elftal.

"Thuis van Fortuna moet je winnen. Dat weten we al te goed. De snelle rode kaart helpt niet mee", zei de 23-jarige Wieffer bij ESPN. "We hebben als team wel goed de nul gehouden, dat is het belangrijkste als je met tien man speelt. We hebben niet heel veel gecreëerd, maar dit is wel een valse start, ja."