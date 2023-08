Feyenoord-coach Slot mild voor Nieuwkoop na rode kaart: 'Ik dacht wel: oh, chips!'

Bij Feyenoord-trainer Arne Slot overheerste zondag na de valse seizoensstart tegen Fortuna Sittard (0-0) logischerwijs teleurstelling. Hij nam het puntenverlies zijn ploeg niet kwalijk, en ook niet dat de teruggekeerde Bart Nieuwkoop een rode kaart kreeg.

"Bart is teleurgesteld door zijn rode kaart én het resultaat. De andere jongens zijn vooral teleurgesteld door het resultaat. Als je ziet wat ze er vandaag aan gedaan hebben, hoeven ze niet teleurgesteld te zijn. Ze hebben tot het einde alles gegeven. Dat is wat elke Feyenoord-supporter van ons vraagt", vertelde Slot na afloop op de persconferentie.

Wel baalde de trainer logischerwijs van het gebrek aan aanvallende dreiging die Feyenoord tegen Fortuna had. De Limburgers kregen aan de andere kant misschien wel de grootste mogelijkheden. "Ik heb een thuiswedstrijd gezien zoals we die vorig seizoen ook veel gespeeld hebben tegen ploegen uit met name het rechterrijtje."

"Daarin zijn we dominant maar we komen in de eindfase niet tot veel kansen. Met een stukje powerplay konden we het vorig seizoen dan wel voor elkaar krijgen. We hebben nu nog niet iemand die altijd de juiste keuzes maakt of de bal even in de kruising schiet, zoals Lionel Messi. Maar onze spelers gaan zich ontwikkelen en dan krijgen we hopelijk weer jongens die uit een bevlieging kunnen scoren."

Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop moest halverwege de eerste helft met rood vertrekken. Foto: Pro Shots

Slot dacht 'oh chips' na overtreding Nieuwkoop

Slot koos tegen Fortuna bewust voor de 'fanatieke' Nieuwkoop als rechtsback, maar hij kende een dramatisch debuut. De verdediger, die de voorkeur boven Marcus Pedersen kreeg, raakte Inigo Córdoba halverwege de eerste helft op zijn onderbeen en werd van het veld gestuurd.

Slot zag het voortkomen uit iets wat juist een kwaliteit van Nieuwkoop is. "Dat agressieve en korte dekken in duels, is een kracht van hem. Hij gleed nu ook wat uit. Al kun je je afvragen of het noodzakelijk was om er hier zo kort op te zitten. Toen ik de overtreding zag dacht ik wel: oh, chips! En dat bleek terecht."



Naast Nieuwkoop, kende ook Mats Wieffer geen gelukkige wedstrijd. De middenvelder vertelde na afloop bij ESPN dat hij nog niet dezelfde Wieffer is als vorig seizoen. "Mats verliest wat meer de bal dan vorig seizoen, ook op moment dat het voelt alsof het niet noodzakelijk is. Na rust vond ik hem wel goed spelen."



Ook zei Wieffer dat hij liever 'op zes' speelt. Slot: "De voorkeur van een speler is belangrijk. Alleen moet ik ook aan andere spelers denken. We hebben door het vertrek van Sebastian Szymanski en Ezequiel Bullaude geen nummer 10. We zijn nog zoekende naar hoe we het middenveld het beste kunnen invullen."

Doelman Justin Bijlow zag na het puntenverlies ook nog positieve punten. Foto: Getty Images

Bijlow schrikt niet van puntenverlies Feyenoord

Doelman Justin Bijlow hield zijn doel ondanks meerdere grote Limburgse kansen schoon, al baalde hij na afloop wel van het gelijkspel. Toch maakte Bijlow, net als zijn trainer Slot, geen geschrokken indruk van het puntenverlies.



"Nee, want we speelden vanaf de 25e minuut met tien man. We konden na de rode kaart niet meer de druk naar voren zetten die we gewend zijn te zetten. Maar we hebben door te voetballen van achteruit wel kansen gecreëerd. Dat is iets positiefs."