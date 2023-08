Van de Ven beleeft met eigen goal ongelukkig debuut bij puntenverlies Spurs

Tottenham Hotspur en Brentford hebben zondag in hun eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen de punten gedeeld: 2-2. Doelman Mark Flekken (Brentford) en debutant Micky van de Ven (Tottenham) speelden beiden de gehele wedstrijd. Laatstgenoemde maakte daarnaast een eigen doelpunt.

Tottenham speelde de eerste wedstrijd na het vertrek van boegbeeld Harry Kane, die voor 100 miljoen euro naar Bayern München vertrok. Het vertrek van de topschutter leek de ploeg van trainer Ange Postecoglou in de openingsfase niet in de weg te zitten:. Na elf minuten kwamen ze al op voorsprong dankzij een doelpunt van verdediger Cristian Romero.

Brentford schrok hier niet van. 'The Bees' produceerden via Bryan Mbeumo na een klein half uur namelijk de gelijkmaker, nadat Mathias Jensen in het strafschopgebied was neergehaald. Mbeumo maakte geen fout vanaf 11 meter: 1-1.

Kort hierna maakten de bezoekers zelfs de 1-2 en bij dat doelpunt was de 22-jarige Van de Ven de schlemiel. De Noord-Hollander - die voor 40 miljoen overkwam van VfL Wolfsburg - veranderde een schot van Brentford-aanvaller Yoane Wissa zodanig van richting dat hij zijn keeper Guglielmo Vicario kansloot liet. In de blessuretijd van de eerste helft was het alweer raak: Spurs-back Emerson Royal schoot knap raak in de korte hoek.

In de tweede helft gebeurde er aanzienlijk minder qua doelkansen over en weer. Wel redde Flekken nog goed op een schot van Son Heung-min, die Kane is opgevolgd als aanvoerder van Tottenham.

Brentford speelt voor het tweede seizoen op rij in de Premier League. Vorig seizoen werd het elftal van trainer Thomas Frank verdienstelijk negende op het hoogste niveau van Engeland; één plek boven Tottenham, dat achtste werd.

Premier League-speelronde 1 Burnley-Manchester City 0-3

Arsenal-Nottingham Forest 2-1

Everton-Fulham 0-1

Sheffield United-Crystal Palace 0-1

Brighton-Luton Town 4-1

AFC Bournemouth-West Ham United 1-1

Newcastle-Aston Villa 5-1

Brentford-Tottenham Hotspur 2-2

Zondag 17.30 uur: Chelsea-Liverpool

Maandag 21.00 uur: Manchester United-Wolverhampton