Kraker Chelsea-Liverpool eindigt onbeslist, vervelend debuut Van de Ven bij Spurs

De kraker tussen Chelsea en Liverpool heeft in de eerste speelronde van de Premier League geen winnaar opgeleverd. Op Stamford Bridge eindigde het duel in 1-1. Eerder op de dag beleefde Micky van de Ven een ongelukkig debuut bij een 2-2-gelijkspel van Tottenham Hotspur tegen Brentford.

Hoewel Liverpool vorig seizoen teleurstellend vijfde werd en Chelsea op de twaalfde plek zelfs in het rechterrijtje eindigde, was Chelsea-Liverpool veruit het mooiste affiche van het openingsweekend in Engeland.

Vooral voor rust was het bij vlagen genieten in Londen, waar Liverpool na 18 minuten de score opende via Luis Díaz. De Colombiaanse aanvaller schoot knap binnen na een fraai steekballetje van Mohamed Salah.

Salah leek even later ook de 0-2 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant was het nog voor rust wel raak: verdediger Axel Disasi maakte bij zijn Chelsea-debuut de 1-1.

In de tweede helft werd er niet gescoord, maar gingen de handen op Stamford Bridge wel nog op elkaar voor Ian Maaten. De Nederlander maakte in de slotfase zijn Premier League-debuut. Gakpo en aanvoerder Virgil van Dijk stonden bij Liverpool in de basis.

Van de Ven ongelukkig bij debuut voor Tottenham

Eerder op de dag speelde Tottenham Hotspur tegen Brentford de eerste wedstrijd na het vertrek van boegbeeld Harry Kane, die jarenlang in de punt van de aanval speelde en voor zo'n 100 miljoen euro naar Bayern München vertrok.

Zonder de topschutter kwam Tottenham Hotspur wel twee keer tot scoren: verdedigers Cristian Romero en Emerson Royal waren allebei trefzeker. Namens Brentford vonden Bryan Mbeumo (1-1) en Yoane Wissa (2-1) het net.

Vooral bij de 2-1 van Wissa maakte debutant Micky van de Ven een ongelukkige indruk. De verdediger van Jong Oranje veranderde het schot van Wissa zodanig van richting dat hij zijn keeper Guglielmo Vicario kansloot liet.

Van de Ven kreeg het doelpunt niet op zijn naam, maar zal toch een vervelend gevoel overhouden aan zijn debuut bij Tottenham Hotspur. De club uit Londen nam de oud-verdediger van FC Volendam deze zomer over van VfL Wolfsburg.

Premier League-speelronde 1 Burnley-Manchester City 0-3

Arsenal-Nottingham Forest 2-1

Everton-Fulham 0-1

Sheffield United-Crystal Palace 0-1

Brighton-Luton Town 4-1

AFC Bournemouth-West Ham United 1-1

Newcastle-Aston Villa 5-1

Brentford-Tottenham Hotspur 2-2

Zondag: Chelsea-Liverpool 1-1

Maandag 21.00 uur: Manchester United-Wolverhampton