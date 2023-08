Valse start voor Feyenoord: landskampioen na snelle rode kaart niet langs Fortuna

Feyenoord heeft zondag bij de start van het Eredivisie-seizoen direct punten verspeeld. De ploeg van trainer Arne Slot kwam mede door een vroege rode kaart voor Bart Nieuwkoop in De Kuip niet verder dan 0-0.

Nieuwkoop ging na 24 minuten spelen hard op het onderbeen van Fortuna-aanvaller Iñigo Córdoba staan. De rechtsback kreeg in eerste instantie geel, maar na interventie van de VAR volgde een rode kaart. Nieuwkoop kende daardoor een zeer vervelende rentree bij de club waar hij deze week na twee seizoenen bij Union Saint-Gilles terugkeerde.

Feyenoord kreeg ondanks de numerieke minderheid zowel voor als na rust kansen op de openingsgoal, maar de meest gevaarlijke ploeg was Fortuna. De ploeg van trainer Danny Buijs liet talloze grote mogelijkheden op een doelpunt onbenut, waardoor Feyenoord met een punt niet mag mopperen.

Door het gelijkspel raakt titelverdediger Feyenoord direct achterop bij PSV en Ajax, die zaterdag hun openingswedstrijden van het nieuwe Eredivisie-seizoen wel wonnen. Vorige week vrijdag verloor de ploeg van trainer Slot ook de strijd om de Johan Cruijff Schaal van PSV (1-0).

Dramatisch debuut voor aanwinst Nieuwkoop

Trainer Arne Slot koos ten opzichte van het duel met PSV voor Quinten Timber als diepste middenvelder, waardoor Calvin Stengs doorschoof naar de rechtsbuitenpositie. Alireza Jahanbakhsh was bankzitter. Omdat Nieuwkoop direct de voorkeur kreeg boven Marcus Pedersen, zag de rechterflank van Feyenoord er flink anders uit dan in het duel met PSV.

Nieuwkoop speelde eerder meerdere seizoenen voor Feyenoord en maakte zijn rentree in De Kuip, maar beleefde een rampzalige middag. In de eerste fase van de wedstrijd stond hij nog wel aan de basis voor meerdere Feyenoord-kansen, waarbij de kopbal van Igor Paixão (van dichtbij over) in de twintigste minuut de grootste was. Maar vijf minuten later werd Nieuwkoop de schlemiel, na een charge op Córdoba.

De rechtsachter leek uit te glijden, maar raakte daarbij hard de achillespees van de Fortuna-aanvaller. Na een excuus aan het Rotterdamse publiek zocht Nieuwkoop de kleedkamer op. Het elftal van Slot probeerde met verdediger Thomas Beelen als vervanger van middenvelder Ramiz Zerrouki grip te vinden, maar vond die amper. Paixão was acht minuten voor rust nog dichtbij de openingsgoal. Zijn schot ging nipt voorlangs.

Feyenoord komt ook na rust niet tot scoren

In het eerste kwartier na rust had Feyenoord aan de onzuiverheid van de Fortuna-aanvallers te danken dat de ploeg een tegendoelpunt bespaard bleef. Paul Gladon kreeg de grootste mogelijkheid. Hij kapte Beelen eenvoudig uit, maar produceerde oog in oog met Justin Bijlow slechts een slap rollertje.

Feyenoord stelde daar weinig tegenover. Toch leek de ploeg de wedstrijd in de 65e minuut middels een strafschop uit het niets naar zich toe te trekken. De toegekende penalty kwam er alleen niet, want de VAR constateerde dat de overtreding op Santiago Giménez buiten het zestienmetergebied werd begaan.

Het wakkerde in De Kuip wel een vuurtje aan, dat extra ging branden bij het debuut van Ayase Ueda. In de laatste minuut knalde de Japanner de bal over. Feyenoord kwam eerder aan de andere kant al goed weg. Lutsharel Geertruida, die ondanks zijn eerder deze week afgeketste transfer naar RB Leipzig startte, speelde de bal verkeerd terug. Na een uitglijder van Bijlow leek Córdoba de bal in een leeg doel te glijden, maar Beelen haalde de bal van de lijn.