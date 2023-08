AZ herstelt zich van matige wedstrijd in Andorra met ruime zege op Go Ahead

AZ is zondag met een 5-1-overwinning op Go Ahead Eagles goed aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen. Aanvaller Ruben van Bommel luisterde zijn competitiedebuut voor de Alkmaarders op met een doelpunt.

AZ kwam donderdagavond nog in actie in Andorra, waar het in de derde voorronde van de Conference League een matige wedstrijd speelde tegen Santa Coloma (0-1-winst). De ploeg van trainer Pascal Jansen toonde geen tekenen van vermoeidheid en opende al vroeg de score.

In de derde minuut profiteerde Jordy Clasie van een grote fout van Eagles-verdediger Jamal Amofa. Die leed balverlies in een duel met Sven Mijnans, waarna Clasie de bal binnen kon stiften.

In de vijftiende minuut was het alweer raak voor AZ, dat voor rust geen kind had aan het zwak spelende Go Ahead. Spits Vangelis Pavlidis kopte raak uit een hoekschop van de Japanse rechtsback Yukinari Sugawara. In de 37e minuut kopte de Griekse spits ook nog op de lat. Even daardoor miste Jens Odgaard nog een grote kans.

Spits Vangelis Pavlidis was tegen Go Ahead goed voor een doelpunt en een assist. Foto: Pro Shots

AZ bouwt score uit

Na rust ging het moeizamer voor AZ, maar het was nog altijd de betere ploeg. Na een klein uur spelen tekende Van Bommel voor de 3-0. Onder toeziend oog van vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk kopte de aanvaller een afgemeten voorzet van Pavlidis binnen, die Go Ahead-doelman De Lange voorbij was gedribbeld.

In de 66e minuut deed middenvelder Philippe Rommens wat terug namens Eagles, door een vrije trap hard op fraaie wijze over de muur te plaatsen: 3-1. Even daarna redde AZ-doelman Matthew Ryan knap op een inzet van Bas Kuipers, die hard uithaalde van dichtbij. Hierna wist Go Ahead echter geen vuist meer te maken en grote kansen op 3-2 bleven uit.

In de slotfase liep AZ verder uit. Vanaf de strafschopstip maakte Dani de Wit eerst 4-1 en invaller Mayckel Lahdo verzorgde het slotakkoord door van dichtbij binnen te tikken. Hij bepaalde met zijn doelpunt de eindstand op 5-1.

AZ speelt donderdag om 20.45 uur in eigen huis de return tegen Santa Coloma en verdedigt daarbij dus een 1-0-voorsprong. De zondag daarna is om 16.45 uur RKC Waalwijk de tegenstander in de Eredivisie. Go Ahead Eagles ontvangt zaterdag om 21.00 uur FC Volendam.