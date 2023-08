Excelsior wint in spektakelstuk van NEC tijdens wonderlijk debutantenbal

Het duel tussen NEC en Excelsior tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie is zondag in een sensationele 3-4-zege voor de bezoekers geëindigd. Maar liefst zes debutanten kwamen tot scoren in Nijmegen, een record.

NEC speelde een belabberde eerste helft, tot de laatste tien minuten. Dankzij een kopbal van Youri Baas en een schot van Sontje Hansen werd in die fase een 0-1-achterstand omgeturnd in een 2-1-voorsprong.

De voormalige jeugdspelers van Ajax, die zondag in competitieverband debuteerden voor NEC, namen daarmee het chagrijn in De Goffert weg. Want Excelsior kwam lange tijd niet in de problemen. De Rotterdammers gaven weinig kansen weg en via Nikolas Agrafiotis braken ze zelfs na twaalf minuten de ban. De spits sloeg toe op aangeven van Couhaib Driouech.

Excelsior liet zich niet uit het veld slaan en herstelde na 53 minuten het evenwicht via Casper Widell, die met het hoofd scoorde uit een hoekschop. Daarmee werd de Zweed de derde, maar niet de laatste trefzekere debutant van de middag. Na een uur zorgde Koki Ogawa namelijk voor nieuwe vreugde bij de thuisfans door raak te knikken uit een corner: 3-2.

Daarmee waren de doelpunten nog niet op, want Excelsior knokte zich na 73 minuten opnieuw terug. Deze keer sloeg Richie Omorowa - weer een speler die zijn vuurdoop beleefde - van dichtbij toe. De laatste keer dat er vijf debutanten scoorden in een competitiewedstrijd was in 1956, tijdens het allereerste Eredivisie-seizoen.

Het totaal van 67 jaar geleden werd diep in de blessuretijd zelfs nog overtroffen. Oscar Uddenäs was het eindstation van een razendsnelle uitbraak en liet de 3-4 aantekenen, tot frustratie van de NEC-fans en grote vreugde van de spelers en stafleden van Excelsior.