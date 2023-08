Willem II begint promotiemissie met puntenverlies tegen FC Eindhoven

Willem II is het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zondag begonnen met een 1-1-gelijkspel bij FC Eindhoven. De Tilburgers gaven een 0-1-voorsprong weg in het Jan Louwers Stadion.

Hoewel Willem II niet veel indruk maakte, kwam de ploeg na negentien minuten via Ringo Meerveld wel op voorsprong. Het talent klopte keeper Jorn Brondeel met een schot in de verre hoek.

FC Eindhoven, waar Willem Weijs debuteerde als trainer, kwam elf minuten na rust langszij via Sven van Doorm. De middenvelder rondde af op aangeven van Evan Rottier. Willem II kreeg via Thijs Oosting nog een uitgelezen kans op de 1-2, maar de aanvaller faalde oog in oog met Brondeel.

Willem II eindigde vorig seizoen als Eredivisie-degradant teleurstellend als vierde in de Keuken Kampioen Divisie en strandde vervolgens in de eerste ronde van de play-offs tegen VVV-Venlo.

Vrijdag werden de eerste zes wedstrijden in de Eerste Divisie gespeeld. Titelfavoriet FC Groningen zette Jong Ajax opzij met 4-1. Het treffen tussen SC Cambuur en FC Emmen, clubs die net als FC Groningen degradeerden uit de Eredivisie, eindigde in 2-2.