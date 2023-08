Mancini neemt verrassend ontslag als bondscoach van Europees kampioen Italië

Bondscoach Roberto Mancini heeft zeer verrassend zijn ontslag ingediend bij de Italiaanse nationale ploeg. Met de oud-prof aan het roer werd Italië in 2021 Europees kampioen.

"Roberto Mancini heeft ontslag genomen als bondscoach. Gisteravond heeft hij ons ingelicht over zijn beslissing. De naam van de nieuwe bondscoach zal ergens in de komende dagen worden bekendgemaakt", meldt de Italiaanse voetbalbond FIGC. Het is nog niet bekend of Mancini al een nieuwe werkgever heeft gevonden.

De periode van Mancini als bondscoach kende pieken en dalen. De oud-speler van onder meer Sampdoria begon in mei 2018 aan zijn klus, vlak nadat Italië kwalificatie voor het WK in Rusland was misgelopen. Onder zijn leiding plaatsten de Italianen zich voor het EK van 2021 en wisten ze dat toernooi vervolgens ook te winnen. In de finale was het Zuid-Europese land na een penaltyreeks op Wembley te sterk voor Engeland.

Kwalificatie voor het WK in Qatar liep Italië juist mis. In een play-offwedstrijd tegen Noord-Macedonië werd ondanks een enorm veldoverwicht op miraculeuze wijze met 0-1-verloren.

Afgelopen juni was Italië onder leiding van Mancini actief in de finaleronde van de Nations League in Nederland. De Italianen verloren in de halve finale van Spanje. Maar een 2-3-overwinning op Oranje leverde wel de derde plaats op.

Italië staat in de kwalificatie voor het EK in Duitsland van volgend jaar zomer derde in de poule met drie punten uit twee wedstrijden. Het elftal speelt op 9 en 12 september twee cruciale wedstrijden tegen concurrenten Noord-Macedonië en Oekraïne.