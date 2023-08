PSV wint slag om Schouten: middenvelder keert na vier jaar terug naar Nederland

PSV heeft de transfer van Jerdy Schouten afgerond. De 26-jarige middenvelder is afkomstig van Bologna, waarvoor hij sinds 2019 speelde, en tekende een vijfjarig contract bij de Eindhovenaren. Schouten stond ook in de belangstelling van onder meer AC Milan.

Het is niet bekend voor welk bedrag PSV de ex-speler van Excelsior heeft aangetrokken. Bologna zette aanvankelijk in op een transfersom van 20 miljoen euro, maar volgens diverse media waren de biedingen van de Eindhovenaren lager.

Schouten doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag, de club waarvoor hij ook debuteerde als prof. Doorbreken deed de controleur niet in de hofstad. Via Telstar belandde Schouten in het seizoen 2018/2019 bij Excelsior, waar hij een transfer naar Bologna verdiende.

In dienst van de Serie A-club reikte Schouten tot 109 officiële duels, waarin hij 2 treffers maakte. Zijn contract bij Bologna liep in 2026 af.

Volg het laatste transfernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze transferperiode Blijf met meldingen op de hoogte

Schouten maakte op 8 juni 2022 tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Wales (1-2-winst) zijn debuut voor Oranje. De middenvelder ontbrak later dat jaar in de WK-selectie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal.

"Ik was heel blij toen PSV interesse toonde en heb direct tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat dit de stap is die ik wil maken", laat Schouten weten op de clubsite van PSV. "PSV is bezig iets moois neer te zetten en dat past bij mijn ambities. Ik heb onwijs veel zin in dit avontuur."