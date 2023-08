Feyenoord begint met Geertruida, Timber en Nieuwkoop aan Eredivisie-duel met Fortuna

Landskampioen Feyenoord begint zondag met Lutsharel Geertruida en Quinten Timber in de basis aan de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Daarnaast geeft trainer Arne Slot de pas aangetrokken rechtsback Bart Nieuwkoop de voorkeur, Marcus Pedersen begint het duel met Fortuna Sittard op de bank.

Geertruida zag eerder deze week een transfer naar RB Leipzig in het water vallen, maar is klaar om te spelen. De 23-jarige verdediger draagt in het duel met Fortuna Sittard de aanvoerdersband, omdat de geblesseerde Gernot Trauner ontbreekt. Geertruida was ook al aanvoerder in het verloren duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV (0-1).