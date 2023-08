PSG neemt verbannen Mbappé na 'positief gesprek' weer op in selectie

Paris Saint-Germain heeft Kylian Mbappé weer opgenomen in de selectie. De 24-jarige aanvaller trainde de afgelopen weken apart van de groep, omdat hij zijn in 2024 aflopende contract niet wil verlengen.

PSG meldt in een verklaring "heel constructieve en positieve gesprekken" te hebben gevoerd met Mbappé. Enkele weken geleden werd de sterspeler uit de selectie gezet, omdat hij de optie om zijn verbintenis tot medio 2025 te verlengen niet wilde lichten.

De wereldkampioen van 2018 ontbrak in de selectie voor de Aziatische trip van PSG en trainde ook de afgelopen dagen nog apart van de groep. Zaterdag zag hij vanaf de tribune in het Parc des Princes hoe de Franse kampioen zich verslikte in Lorient (0-0).

Mbappé wordt al jaren in verband gebracht met Real Madrid. Vorig jaar leek een transfer aanstaande, maar de dribbelaar verlengde toen alsnog zijn verbintenis.

Volg het laatste transfernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze transferperiode Blijf met meldingen op de hoogte

Het is sowieso een onrustige zomer bij PSG. Neymar mag van de leiding uitkijken naar een nieuwe club en lijkt op weg naar het Saoedische Al Hilal. Lionel Messi vertrok transfervrij naar Inter Miami en ook Sergio Ramos nam afscheid. De ervaren verdediger zoekt nog een nieuwe club.

PSG trok onder anderen Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Lucas Hernández, Manuel Ugarte en Lee Kang-in aan. Bovendien werd Eredivisie-topscorer Xavi Simons teruggehaald van PSV. De Oranje-international zal dit seizoen in ieder geval nog niet schitteren in het shirt van de Franse topclub; hij komt op huurbasis uit voor RB Leipzig.