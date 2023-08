Neymar lijkt PSG na zes jaar te verlaten voor avontuur in Saoedi-Arabië

In navolging van veel andere topspelers zet mogelijk ook Neymar zijn loopbaan voort in Saoedi-Arabië. Volgens verschillende media onderhandelt Paris Saint-Germain met Al Hilal over een transfer van de 31-jarige Braziliaan.

Neymar zou eerder deze week van technisch adviseur Luís Campos en trainer Luis Enrique te horen hebben gekregen dat hij mag vertrekken bij PSG. Zaterdagavond maakte de dribbelaar geen deel uit van de selectie voor het Ligue 1-duel met Lorient (0-0).

Volgens RMC Sport is het sinds dat gesprek duidelijk voor Neymar dat hij op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Al Hilal ligt op poleposition. De club uit Riyad zou zo goed als overeenstemming hebben bereikt met PSG. En Neymar zelf staat open voor een overgang naar de Saoedische competitie.

Neymar speelt sinds 2017 voor PSG, dat hem voor de recordsom van 222 miljoen euro overnam van FC Barcelona. In 173 officiële duels liet de aanvaller maar liefst 118 treffers aantekenen. Neymar kampte wel herhaaldelijk met blessureleed, waardoor hij veel wedstrijden miste in de eindfase van de Champions League, het toernooi dat PSG ook met Neymar in de gelederen nog niet heeft gewonnen.

De afgelopen maanden kozen tal van topspelers voor de Saoedische competitie. Rond de jaarwisseling had Cristiano Ronaldo (Al Nassr) de primeur. Sindsdien streken ook onder anderen Karim Benzema (Al Ittihad), N'Golo Kanté (Al Ittihad) en Riyad Mahrez (Al Ahli) neer in de Golfstaat.

Als de transfer van Neymar naar Al Hilal doorgaat, wordt hij teamgenoot van onder anderen Kalidou Koulibaly, Rúben Neves en Sergej Milinkovic-Savic.