Tuchel na 'schokkend' verlies Bayern: 'Kane denkt vast dat we niet trainden'

De stoom kwam zaterdagavond uit de oren bij Bayern München-trainer Thomas Tuchel na de met 0-3 verloren wedstrijd tegen RB Leipzig in de strijd om de Duitse supercup. De tacticus beseft dat hij richting de competitiestart van volgende week veel werk te verrichten heeft.

"Dit is schokkend, ik heb hier even geen oplossing voor. Ik ben enorm teleurgesteld", stamelde een aangeslagen Tuchel voor de camera van het Duitse Sky.

"Ik zag niets terug van wat we vooraf hadden besproken. Dit was een onherkenbaar team, ook in vergelijking met de oefenwedstrijden. Ik kan wel honderd beelden erbij pakken in de videoanalyse."

Opmerkelijk was vooral het totale gebrek aan ideeën in de opbouw bij Bayern. Telkens als RB Leipzig ook maar enige druk uitoefende, leverde de landskampioen de bal in. "Het verschil tussen wat we in de voorbereiding lieten zien en wat we hier afleveren is zo enorm groot, ik heb geen idee hoe dat kan. Op heel veel vlakken schoten we tekort."

Zaterdagochtend was de sfeer nog uitstekend in Beieren: na een lange transfersoap werd eindelijk Harry Kane gepresenteerd. De dertigjarige aanvaller, die voor circa 100 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, viel zaterdagavond na ongeveer een uur in.

Volg nieuws over Bayern München Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Op dat moment leidde het RB Leipzig van basisspeler Xavi Simons al met 0-2 door twee treffers van Dani Olmo. De Spanjaard completeerde ook nog zijn hattrick. "Dit doet me veel pijn. Kane zal wel denken dat we vier weken niet hebben getraind", aldus een cynische Tuchel. "Dit is een bittere avond voor hem."

Tuchel onthulde dat hij Kane in elk geval niet rustig zal brengen. De spits verschijnt vrijdag bij de Bundesliga-ouverture tegen Werder Bremen aan de aftrap.

Bundesliga-programma Bayern München 18 augustus: Werder Bremen (uit)

27 augustus: FC Augsburg (thuis)

2 september: Borussia Mönchengladbach (uit)

15 september: Bayer Leverkusen (thuis)

23 september: VfL Bochum (thuis)