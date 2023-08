Ajax-debutant Medic glundert na wereldgoal: 'Ik kan het nauwelijks geloven'

Jakov Medic kan nauwelijks geloven dat hij zaterdag een wereldgoal had geproduceerd voor Ajax in het thuisduel met Heracles Almelo (4-1). De verdediger schoot op prachtige wijze de gelijkmaker binnen, waarna de thuisploeg alsnog drie punten kon pakken.

"Het was een geweldige goal", reageerde Medic na afloop tegen ESPN. De 24-jarige Kroaat, die deze zomer voor 3 miljoen euro overkwam van St. Pauli, had niet verwacht dat hij meteen zou scoren voor zijn nieuwe club. En zeker niet op zo'n fraaie wijze.

"Ik kan dit gevoel niet omschrijven. Dit moment voelt voor mij zo speciaal. Ik heb het gevoel dat ik droom. Heerlijk om zo'n goal te maken bij mijn debuut. Ik kan het nauwelijks geloven."

Medic was een beetje in shock na zijn belangrijke doelpunt. "Ik wist niet wat me overkwam. Ik ga dit doelpunt nog heel vaak terugzien om te kunnen geloven dat ik dit echt heb gedaan."

De verdediger denkt dat hij na zijn prachtgoal vaker van afstand gaat schieten. "Het belangrijkste is natuurlijk dat de ploeg de eerste thuiswedstrijd wint. Maar dit was inderdaad een speciaal moment voor mij."

Hij kan het zelf ook bijna niet geloven! 🤯



Zó scoren bij je debuut: Jakov Medić 🚀#ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

Steijn blij met inbreng Medic

Trainer Maurice Steijn was zeer te spreken over de inbreng van Medic. "Hij deed het goed en niet alleen vanwege die fantastische treffer", zei Steijn, die nog rekent op de komst van Dinamo Zagreb-verdediger Josip Sutalo.

"Medic weet dat we hem niet hebben gehaald als eerste vervanger van Jurriën Timber. Hij staat misschien wel een plekje achter die vervanger. Maar daar legt hij zich niet bij neer. Hij gaat voor zijn kans en traint erg goed en hard. Ik hoef hem niet te motiveren."

Steijn was uiteindelijk redelijk tevreden over de zege van Ajax. "We hebben gespeeld om heel veel doelpunten te maken. We hebben ook heel veel kansen gekregen. We hadden ook wel wat vaker mogen scoren, maar het is een goede uitslag."

"Ik vond ons in de eerste helft soms te langzaam spelen", zei Steijn. "Vooral achterin moet het sneller. In de tweede helft deden we dat beter. Net toen ik wilde wisselen, maakte Mohammed Kudus die belangrijke 2-1. Hij is een sieraad, maar we hebben hem niet voldoende in stelling gebracht."