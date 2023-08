Ajax en Steijn boeken na prachtgoal Medic zwaarbevochten zege op Heracles

Ajax is het Eredivisie-seizoen zaterdag begonnen met een zwaarbevochten overwinning op Heracles Almelo in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers knokten zich bij het debuut van trainer Maurice Steijn terug van een 0-1-achterstand en wonnen met 4-1.

Hoogtepunt was de 1-1 van de debuterende Ajax-verdediger Jakov Medic aan het einde van de eerste helft. De Kroaat schoot in de achtste minuut van de extra tijd kiezelhard raak vanaf ongeveer 35 meter. Een paar minuten eerder had Mario Engels de 0-1 voor Heracles gemaakt.

Nadat Ajax eerder in de tweede helft kansen had gemist in de jacht op een voorsprong, maakte Mohammed Kudus in de 75e minuut toch de 2-1.

Tien minuten later tekende Steven Bergwijn voor de 3-1 en diep in de extra tijd scoorde de nieuwe aanvoerder vanaf de strafschopstip nogmaals (4-1).

Tegenvaller voor Ajax was dat doelman Gerónimo Rulli na een half uur geblesseerd uitviel met een op het oog flinke blessure. De Argentijn ging per brancard van het veld.

Eredivisie-speelronde 1 Vrijdag: FC Volendam-Vitesse 1-2

Zaterdag: PSV-FC Utrecht 2-0

Zaterdag: Heerenveen-RKC Waalwijk 3-1

Zaterdag: Ajax-Heracles Almelo 4 -1

Zaterdag 21.00 uur: PEC Zwolle-Sparta

Zondag 12.15 uur: NEC-Excelsior

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Fortuna Sittard

Zondag 14.30 uur: AZ-Go Ahead Eagles

Zondag 16.45 uur: Almere City-FC Twente

Tevredenheid bij Maurice Steijn, die Jakov Medic, Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen liet debuteren in de basis. Forbs viel vlak voor tijd in. Foto: Getty Images

Gorter verrassende vervanger Rulli

Rulli liep de blessure op bij een botsing met Heracles-aanvaller Jizz Hornkamp. De 31-jarige keeper leek vooral last te hebben van zijn nek en schouder.

Het stond op dat moment nog 0-0 in de ArenA, al had Ajax wel op voorsprong kunnen staan. Doelman Michael Brouwer keerde een fraaie vrije trap van Branco van den Boomen. In de 21e minuut miste Brian Brobbey een enorme kans. De spits kon een corner bij de tweede paal binnentikken, maar raakte de bal niet goed.

Achterin bij Ajax maakte Anass Salah-Eddine, die is teruggekeerd na verhuur aan FC Twente, geen sterke indruk. De linksback ging in de extra tijd van de eerste helft in de fout en dat werd afgestraft door Engels (1-0).

Zo moest Ajax vrezen voor een achterstand bij rust, tot Medic in de achtste minuut van de extra tijd de 1-1 maakte. De Kroatische debutant schoot vanaf 35 meter snoeihard in de bovenhoek.

Mohammed Kudus juicht na de 2-1. Foto: Getty Images

Brobbey mist ook na rust grote kans

In de tweede helft joeg Ajax op een voorsprong, maar de Amsterdamse aanvallers misten kans op kans. Brobbey schoot op Brouwer en een poging van Bergwijn ging ver over.

De ArenA vreesde dat Ajax voor het eerst sinds 2018 puntenverlies zou leiden in een openingswedstrijd, maar via Kudus werd het toch 2-1. De Ghanees, die in de komende weken mogelijk nog vertrekt, nam goed aan en plaatste de bal koel in de verre hoek.

Met de 2-1 op het scorebord kwam Ajax los. Bergwijn gooide er in de 85e minuut een goede actie uit en rondde beheerst af: 3-1. In de extra tijd kreeg Ajax ook nog een strafschop, na hands van Brian De Keersmaecker. Bergwijn benutte de penalty (4-1), waardoor Ajax het seizoen alsnog met een ruime overwinning begon.