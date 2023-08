Ajax-doelman Rulli per brancard van veld, ernst van blessure nog onduidelijk

Ajax-trainer Maurice Steijn kon zaterdag nog niet aangeven hoe ernstig de blessure van Gerónimo Rulli is. De doelman viel in de eerste helft van het thuisduel met Heracles Almelo (4-1) uit na een botsing met Jizz Hornkamp.

Rulli was bij een voorzet van Heracles-verdediger Navajo Bakboord net iets sneller bij de bal dan Hornkamp. De doelman had meteen last van zijn hoofd en schouder en verliet per brancard het veld.

Steijn kon na afloop geen stand van zaken geven over de situatie van Rulli. Wel ging de coach tegenover ESPN in op zijn keuze om Jay Gorter als vervanger het veld in te sturen in plaats van Diant Ramaj. Laatstgenoemde doelman kwam onlangs voor 8 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

"We hebben hem als tweede doelman gehaald", zei Steijn over de 21-jarige Ramaj. "Maar ik heb hem vorige week maar een half uur aan het werk gezien. Jay kent deze achterhoede en is vertrouwd met de jongens."

Trainer Maurice Steijn met doelman Jay Gorter. Foto: Getty Images

'Ik vind het een uitstekende doelman'

Steijn benadrukte dat de 23-jarige Gorterm die nog tot medio 2026 onder contract staat, zich nog altijd moet opmaken voor een huurtransfer.

"Ik vind hem een uitstekende doelman, maar hij moet gaan keepen. Het is zonde als hij op de bank gaat zitten. Daarom hebben we een andere keeper gehaald."

De blessure van Rulli komt op een ongelukkig moment, aangezien de doelman in de belangstelling van Bayern München staat. De Duitse topclub zoekt naar een nieuwe keeper vanwege een blessure bij Manuel Neuer en het vertrek van Yann Sommer naar Internazionale.