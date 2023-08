Simons en Leipzig vernederen Bayern en debuterende Kane in Duitse supercup

Bayern München heeft zaterdag op pijnlijke wijze de strijd om de Duitse supercup verloren van RB Leipzig. Het werd met dank aan drie doelpunten van Dani Olmo 0-3. Topaankoop Harry Kane debuteerde voor Bayern en Xavi Simons deed dat voor Leipzig.

Leipzig, de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen, nam al na drie minuten het initiatief in de wedstrijd via het eerste doelpunt van Olmo. De Spanjaard was als eerste bij een spelhervatting die bleef liggen na knullig verdedigen van Bayern en schoof beheerst binnen.

De thuisploeg had meer balbezit, maar wist nauwelijks kansen af te dwingen tegen het Leipzig van Simons. De Nederlander stond rechts op het middenveld opgesteld in een 4-4-2-formatie. Vlak voor rust sloeg Olmo wederom toe: de Spanjaard passeerde Matthijs de Ligt vanuit de kluts en werkte beheerst af langs de uitstormende doelman Sven Ulreich.

Het was voor De Ligt meteen een van zijn laatste acties van de wedstrijd. De verdediger uit Abcoude werd in de rust gewisseld voor Zuid-Koreaan Kim Min-jae, die deze zomer overkwam van Napoli.

Dani Olmo viert de 0-2 met debutant Xavi Simons. Foto: Getty Images

Topaankoop Kane debuteert voor Bayern

Na rust had Bayern net als in de eerste helft meer balbezit dan Leipzig, maar kwam het zeer moeizaam tot kansen. In de zestigste minuut schoot Jamal Musiala van dichtbij naast na een rebound op een schot van Mathys Tel.

In de 64e minuut viel Kane in bij een 0-2-stand. De aanvoerder van het Engelse elftal kwam na een wekenlange transfersaga voor 100 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Dat bedrag kan volgens Engelse en Duitse media door bonussen nog oplopen naar 110 miljoen euro.

Met Kane in de ploeg werden de problemen voor Bayern alleen maar groter. De in de rust ingevallen Noussair Mazraoui kreeg de bal ongelukkig tegen de hand, waarna de bal op de stip ging. Olmo kende geen twijfel vanaf 11 meter en maakte in de zeventigste minuut zijn derde treffer van de wedstrijd: 0-3.

In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord, waardoor Leipzig voor het eerst in de clubhistorie beslag legde op de Duitse supercup. Aanstaande vrijdag begint de Bundesliga voor Bayern München met een uitwedstrijd tegen Werder Bremen. Leipzig treedt zaterdag om 15.30 uur aan tegen Bayer Leverkusen.