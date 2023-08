Nieuwe spits Nicolaescu scoort bij eenvoudige zege Heerenveen op RKC

Sc Heerenveen is zaterdag met een overwinning op RKC Waalwijk begonnen aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Friezen zegevierden mede door een goal van de nieuwe spits Ion Nicolaescu met 3-1 in het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen, met Oranjedoelman Andries Noppert tussen de palen, maakte voor rust al het verschil. Nicolaescu opende in de 24e minuut de score. De Moldavische aanvaller, veelvuldig toegezongen, nam de bal aan op zijn borst en volleerde hard raak.

De 24-jarige Nicolaescu werd overgenomen van de Israëlische club Beitar Jerusalem en is een grote speler in zijn land. Met twaalf goals is de 35-voudig international topscorer aller tijden van het Moldavische elftal.

Vijf minuten na de goal van Nicolaescu was het opnieuw raak voor Heerenveen: verdediger Pawel Bochniewicz kopte raak na een vrije trap van Thom Haye. In de 43e minuut werd het zelfs 3-0 via Osame Sahraoui, die met links afrondde na een solo.

In de tweede helft was de thuisploeg een stuk minder dreigend. RKC verkleinde de marge na een uur tot twee: Michiel Kramer schoot raak vanaf de penaltystip. De strafschop werd toegekend na een overtreding van Bochniewicz. Dichterbij kwam RKC niet in de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Henk Fraser.

Eredivisie-speelronde 1 Vrijdag: FC Volendam-Vitesse 1-2

Zaterdag: PSV-FC Utrecht 2-0

Zaterdag: Heerenveen-RKC Waalwijk 3-1

Zaterdag 20.00 uur: Ajax-Heracles Almelo

Zaterdag 21.00 uur: PEC Zwolle-Sparta

Zondag 12.15 uur: NEC-Excelsior

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Fortuna Sittard

Zondag 14.30 uur: AZ-Go Ahead Eagles

Zondag 16.45 uur: Almere City-FC Twente