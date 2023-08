Blind maakt met gelijkspel eerste minuten in La Liga voor Girona

Daley Blind heeft zaterdag zijn debuut gemaakt in La Liga. De 101-voudig Oranje-international speelde met zijn nieuwe club Girona gelijk tegen Real Sociedad (1-1).

Takefusa Kubo opende in de vijfde minuut de score voor Real Sociedad in de Reale Arena in San Sebastián. Artem Dovbyk tekende in de 72e minuut voor de gelijkmaker van Girona.

Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen als vierde in La Liga, terwijl Girona tiende werd. De 33-jarige Blind is de eerste Nederlander ooit in dienst van de club, die begonnen is aan zijn vierde seizoen (2017-2019 en 2022-heden) op het hoogste niveau in Spanje.