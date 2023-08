Bellingham scoort bij debuut voor winnend Real, Blind pakt punt met Girona

Real Madrid is zaterdag met een 0-2-zege op Athletic Club begonnen aan het La Liga-seizoen. Debutant Jude Bellingham tekende voor de tweede Madrileense treffer. Daley Blind maakte zijn debuut voor Girona op bezoek bij Real Sociedad: 1-1.

Rodrygo brak halverwege de eerste helft de ban namens Real in het Estadio San Mamé in het Baskische Bilbao. De Braziliaan ging aan de rechterkant de combinatie aan met Dani Carvajal en verschalkte doelman Unai Simon in de korte hoek.

Bellingham tekende enkele minuten later voor het slotakkoord. De twintigjarige middenvelder, deze zomer voor 103 miljoen euro overgekomen van Borussia Dortmund, schoot de bal bij een hoekschop knap tegen de touwen.

Real moest de titel vorig seizoen aan FC Barcelona laten. De Catalaanse topclub begint zondag aan het nieuwe seizoen in Spanje. De ploeg van trainer Xavi speelt om 21.30 uur uit tegen Getafe.

Daley Blind speelde de hele wedstrijd mee bij Girona. Foto: Getty Images

Debuut voor Blind en Sinkgraven

Takefusa Kubo opende in de vijfde minuut de score voor Real Sociedad tegen Girona in de Reale Arena in San Sebastián. Artem Dovbyk tekende in de 72e minuut voor de gelijkmaker namens de uitploeg.

Real Sociedad eindigde afgelopen seizoen als vierde in La Liga, terwijl Girona tiende werd. De 33-jarige Blind is de eerste Nederlander ooit in dienst van de club, die begonnen is aan zijn vierde seizoen (2017-2019 en 2022-heden) op het hoogste niveau in Spanje.

Blind, die centraal in de defensie stond, speelde de hele wedstrijd tegen Sociedad. Hij nam in de winterstop van vorig seizoen afscheid van Ajax en maakte de overstap naar Bayern München, waar hij weinig speeltijd kreeg. Girona legde Blind transfervrij vast.

Daley Sinkgraven debuteerde met een gelijkspel voor Las Palmas. Het thuisduel met Real Mallorca eindigde in 1-1. De linksback werd na 65 minuten gewisseld.