PSV-trainer Bosz boos in de kleedkamer: 'Ik heb me geërgerd de eerste helft'

Peter Bosz was zaterdag ondanks de 2-0-overwinning op FC Utrecht ontevreden over het spel van PSV. De trainer werd in de rust boos op de spelers, verklapte Noa Lang na afloop.

Lang brak vlak voor rust de ban door de bal achter Utrecht-doelman Vasilis Barkas te knallen. Invaller Yorbe Vertessen zorgde een kwartier voor tijd voor de beslissing.

"Bij vlagen waren we heel slordig", zei Lang na afloop tegen ESPN. "We waren in de eerste helft te statisch. Dat moet echt beter. Tegelijkertijd zijn we niet echt in de problemen gekomen. Het enige dat telt zijn de drie punten. Het gaat vanzelf wel beter worden."

Bosz was na de 4-1-zege op Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League al kritisch op zijn ploeg. De coach was ook niet blij met het spel tegen Utrecht, zei Lang. "Hij werd boos in de rust, kan ik je vertellen. Echt boos. Dat snapte ik ook wel. We speelden veel te statisch."

Noa Lang scoorde twee keer in zijn eerste drie duels voor PSV. Foto: Getty Images

Bosz prijst invallers bij PSV

Bosz erkende dat hij ontevreden was over zijn ploeg. "Nee, het was niet goed. Ik heb me in de eerste helft zelfs lopen ergeren. Dat heb ik niet vaak. Het tempo lag veel te laag en niemand was in beweging. Dat heb ik ook in de rust gezegd."

De coach vond het laatste half uur van PSV wel acceptabel. "We hebben de nodige kansen gecreëerd, maar het is slechts 2-0 geworden. Ik zie goede, maar ook slecht dingen. Je gaat op deze manier geen 34 wedstrijden winnen."

Bosz zag dat invallers als Vertessen en Ismael Saibari het verschil maakten. "Ik ben heel blij met hoe ze zijn ingevallen, zo moet dat. We hebben dankzij de invallers gewonnen, niet dankzij de jongens die gestart zijn. Daar ben ik van overtuigd."