PSV begint Eredivisie-seizoen mede door goal Lang met zege op FC Utrecht

PSV is het Eredivisie-seizoen zaterdag begonnen met een overwinning op FC Utrecht. Mede door een doelpunt van Noa Lang won de ploeg van coach Peter Bosz in het Philips Stadion met 2-0.

Het was voor Lang, die deze zomer overkwam van Club Brugge, zijn eerste Eredivisie-wedstrijd voor PSV. De Oranje-international was in de extra tijd van de eerste helft trefzeker voor de Eindhovenaren, die zo op 1-0 kwamen.

In de 77e minuut bepaalde invaller Yorbe Vertessen de eindstand op 2-0, waarna Bosz in de slotfase de zeventienjarige middenvelder Tygo Land liet debuteren. De achttienjarige Isaac Babadi had weer een basisplaats.

Door de overwinning kan PSV rustig afwachten wat regerend landskampioen Feyenoord en Ajax dit weekend doen. Bovendien kan de club met een goed gevoel toeleven naar de return in de derde voorronde van de Champions League woensdag tegen Sturm Graz.

Eredivisie-speelronde 1 Vrijdag: FC Volendam-Vitesse 1-2

Zaterdag: PSV-FC Utrecht 2-0

Zaterdag 18.45 uur: Heerenveen-RKC Waalwijk

Zaterdag 20.00 uur: Ajax-Heracles Almelo

Zaterdag 21.00 uur: PEC Zwolle-Sparta

Zondag 12.15 uur: NEC-Excelsior

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Fortuna Sittard

Zondag 14.30 uur: AZ-Go Ahead Eagles

Zondag 16.45 uur: Almere City-FC Twente

Vasilis Barkas stompt de bal weg voor het hoofd van Luuk de Jong. Foto: Pro Shots

Defensie PSV oogt af en toe kwetsbaar

Net als in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sturm Graz begon PSV zaterdag sterk tegen FC Utrecht, al bleef een vroege voorsprong ditmaal uit.

Lang stuurde met enkele fijne passes (soms met de buitenkant van de voet) linksback Patrick van Aanholt geregeld de diepte in. De eindpass van Van Aanholt was een paar keer net niet goed genoeg. Zo stonden Babadi en Johan Bakayoko in de beginfase in kansrijke positie, maar kregen ze de bal niet. En als PSV wel tot een schot kwam, trad FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas reddend op.

Aan de andere kant oogde de verdediging van PSV, met Olivier Boscagli en André Ramalho als het centrale duo, af en toe kwetsbaar. Ramalho liet zich in de 21e minuut van de bal zetten door Anastasios Douvikas, maar de spits scoorde niet. Even later ging een omhaal van Douvikas net naast.

Zo leek FC Utrecht de rust met een gelijke stand te halen, maar in blessuretijd schoot Lang de bal fraai via de paal in de linkerbovenhoek: 1-0.

Yorbe Vertessen juicht na de 2-0. Foto: Pro Shots

FC Utrecht maakt bijna gelijk

In de tweede helft ging PSV, met invaller Ismael Saibari in plaats van Babadi, op jacht naar een tweede treffer. Maar het was FC Utrecht dat uit de counter bijna toesloeg. Douvikas stuitte in de 52e minuut op keeper Walter Benítez.

Vertessen, een andere invaller, maakte uiteindelijk het verschil. De Belg, die terug in Eindhoven is na een huurperiode bij Union Saint-Gilloise, bleef in de 77e minuut oog in oog met Barkas koelbloedig (2-0). Daarmee was de laatste spanning uit de wedstrijd.

In de slotfase kreeg PSV nog wel kansen op een grotere overwinning, maar onder anderen invaller Guus Til kreeg de bal er niet in.