Wiegman kijkt uit naar 'intense' WK-clash tussen Engeland en gastland Australië

Sarina Wiegman kijkt uit naar de halve finale op het WK voetbal tegen Australië. De bondscoach van Engeland verwacht een heetgebakerde wedstrijd tegen het gastland, al is ze niet volledig op de hoogte van de rivaliteit tussen de landen.

"Dat gaat groots worden", zei de 53-jarige Nederlandse zaterdag na de 2-1-overwinning tegen Colombia in de kwartfinale. "Ik heb begrepen dat er een fikse rivaliteit heerst. Daar ga ik nog wel wat vragen over stellen. Misschien wordt het wel intenser dan ik me nu kan voorstellen."

Australië had eerder op de zaterdag voor 75.000 enthousiaste toeschouwers in Brisbane Frankrijk na strafschoppen verslagen. Wiegman verwacht dat de sfeer in het stadion woensdag tijdens de halve finale net zo imponerend zal zijn.

"Al was het vandaag ook indrukwekkend en leek het wel een uitwedstrijd", zei de bondscoach over de vele Colombiaanse fans in Sydney. "Maar als je speelt, dan concentreer je je op de wedstrijd. De sfeer is echter fantastisch en ik ben blij dat we in het toernooi blijven."

Foto: NU.nl

Wiegman ziet veel veerkracht

Engeland, dat in de achtste finale pas na strafschoppen Nigeria wist te verslaan, moest tegen Colombia een achterstand wegwerken. "We toonden weer veerkracht", zei Wiegman.

"Het was een zware opgave, maar dat wisten we op voorhand. Ik vond dat we best goed speelden in de eerste helft, maar we waren een paar keer slordig aan de bal en dan zijn ze erg gevaarlijk in de counter."

"Het was hard werken na rust, toen zij begonnen te drukken. Ik ben trots op het team, hoe we de duels wonnen en de voorsprong vasthielden."