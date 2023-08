Newcastle mede dankzij assist Botman langs Villa, debuut Kluivert en Danjuma

Newcastle United is het nieuwe Premier League-seizoen zaterdag begonnen met een overwinning. 'The Magpies' wonnen mede dankzij een assist van Sven Botman met 5-1 van Aston Villa. Justin Kluivert (Bournemouth), Arnaut Danjuma (Everton) en Tahith Chong (Luton Town) debuteerden bij hun nieuwe club met puntenverlies.

Het kapitaalkrachtige Newcastle United - in handen van het investeringsfonds van de overheid van Saoedi-Arabië - zat ook deze zomer niet stil op de transfermarkt. Onder meer Sandro Tonali (voor 64 miljoen euro van AC Milan), Harvey Barnes (voor 44 miljoen euro van Leicester City) en Tino Livramento (voor 37 miljoen van Southampton) werden aan de selectie toegevoegd.

Middenvelder Tonali drukte al vroeg zijn stempel op de wedstrijd. Na zes minuten was de Italiaan als eerste bij een voorzet vanaf de linkerkant en maakte hij op fraaie wijze de openingstreffer.

Vijf minuten later bracht Moussa Diaby de stand weer in evenwicht. De aanvaller, die deze zomer overkwam van Bayer Leverkusen, nam een hoge bal ineens uit de lucht met zijn rechtervoet en schoot hard raak. De Fransman en Tonali vestigden zo een record: niet eerder scoorden twee Premier League-debutanten zo snel in dezelfde wedstrijd.

Kort daarna ging Newcastle wederom aan de leiding en dat was voor een groot deel te danken aan Botman. De verdediger legde de bal panklaar voor spits Alexander Isak, die rustig binnentikte. Na rust maakte diezelfde Isak na een lange solo de 3-1, waarna spits Callum Wilson in de slotfase van dichtbij voor de 4-1 zorgde. Barnes bepaalde in de blessuretijd de eindstand nog op 5-1.

Sinds de intrede van de Saoedi-Arabische eigenaren gaat het bergopwaarts met Newcastle. Afgelopen seizoen haalde het de finale van de League Cup en eindigde het als vierde in de competitie, waardoor het voor het eerst sinds 2002/2003 uitkomt in de Champions League.

Kluivert, Danjuma en Chong debuteren

Eerder op de dag maakten verschillende Nederlanders hun debuut bij hun nieuwe club in Engeland. Bij Bournemouth-West Ham United mocht Justin Kluivert in de tweede helft invallen bij de thuisploeg. De aanvaller is daarmee de eerste Nederlander ooit die op het hoogste niveau speelde in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje én Engeland.

Bournemouth startte verder met oud-AZ'er Milos Kerkez en oud-Feyenoorder Marcos Senesi in de basis, maar zag West Ham al snel de leiding nemen via Jarrod Bowen. Voormalig Vitesse-speler Dominic Solanke maakte in de 82e minuut de 1-1 en daar bleef het ook bij. Bij West Ham zat oud-Ajacied Édson Alvarez nog niet bij de selectie.

Brighton & Hove Albion won met Jan Paul van Hecke in de basis met 4-1 van Premier League-debutant Luton Town. Bij laatstgenoemde club maakte Chong zijn debuut. Joël Veltman kwam in de tweede helft als invaller in het veld bij Brighton.

Fulham begon met Kenny Tete in de basis met een 0-1-overwinning op Everton aan het seizoen. Arnaut Danjuma maakte in de tweede helft als invaller zijn opwachting voor 'The Toffees'. De zesvoudig Oranje-international kon deze zomer naar verluidt ook naar Feyenoord en AC Milan, maar koos voor het Everton van manager Sean Dyche.

Verdediger Kenny Tete namens Fulham in duel met Everton-speler Alex Iwobi. Foto: Getty Images

Timber valt geblesseerd uit bij competitiedebuut

Eerder op de dag viel Jurriën Timber tijdens zijn debuut in de Premier League geblesseerd uit tegen Nottingham Forest. De 22-jarige verdediger werd vlak na rust gewisseld nadat hij op het veld werd behandeld aan zijn rechterbeen. 'The Gunners' wonnen de wedstrijd met 2-1.

Het enige duel in de Premier League zonder Nederlandse inbreng zaterdag was de ontmoeting tussen Sheffield United en Crystal Palace. Die wedstrijd eindigde dankzij een doelpunt van spits Odsonne Édouard in 0-1 voor Crystal Palace. Jaïro Riedewald, sinds 2017 onder contract bij Crystal Palace, bleef negentig minuten op de bank.