Arbitragecommissie moet uitspraak doen in transfersoap Volendam-speler Eiting

FC Volendam en middenvelder Carel Eiting staan donderdag tegenover elkaar in een arbitragezaak bij de KNVB. De arbitragecommissie van de voetbalbond moet uitsluitsel geven of de 25-jarige speler inderdaad voor een gelimiteerd bedrag van 400.000 euro mag vertrekken bij de club uit het vissersdorp.

De zaak is donderdag om 19.30 uur, bevestigt een woordvoerder van FC Volendam aan het ANP. De club lichtte vorige maand een optie in het contract van de voormalig Ajacied, waardoor hij tot de zomer van 2025 vastligt in Volendam. Dat gebeurde kort nadat FC Twente zich had gemeld bij de club.

Eiting wil graag naar Enschede vertrekken en beroept zich daarbij op een afspraak over een vertrekclausule, waardoor hij voor 400.000 euro zou mogen vertrekken. FC Volendam is van mening dat deze clausule is komen te vervallen en denkt aan een hogere transfersom.

De linksbenige middenvelder meldde zich donderdagavond ziek bij zijn werkgever en miste daardoor vrijdag het eerste competitieduel van FC Volendam. De Noord-Hollanders verloren met 2-1 van Vitesse. Met tien assists had Eiting afgelopen seizoen een belangrijke aandeel in de handhaving van FC Volendam in de Eredivisie.