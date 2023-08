PSV-trainer Bosz houdt vast aan vertrouwde elf met Eredivisie-debutant Babadi

Delen via E-mail

PSV start zaterdag in het Eredivisie-duel met FC Utrecht weer met de achttienjarige Isaac Babadi in de basis. Trainer Peter Bosz voert geen wijzigingen door ten opzichte van het Europese duel met Sturm Graz.

Babadi, die tegen FC Utrecht pas zijn derde officiële wedstrijd speelt voor PSV, staat in het Philips Stadion voor zijn Eredivisie-debuut. Vorig seizoen kwam de talentvolle tiener dertig keer in actie voor Jong PSV.

Dinsdag liet Babadi in de derde voorronde van de Champions League een uitstekende indruk achter. De Nederlandse jeugdinternational opende in de vierde minuut de score tegen Sturm Graz, waarvan PSV met 4-1 won.

Jordan Teze krijgt op de rechtsbackpositie weer de voorkeur boven Shurandy Sambo, die is teruggekeerd na een jaar op huurbasis bij Sparta Rotterdam. Zomeraanwinst Malik Tillman, die donderdag op huurbasis overkwam van Bayern München, begint tegen FC Utrecht op de bank.

Ook Noa Lang maakt zijn Eredivisie-debuut namens PSV. De 24-jarige Oranje-international was een week geleden goud waard voor de Eindhovenaren, toen hij in de tachtigste minuut het winnende doelpunt maakte in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (1-0).