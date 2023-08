Geblesseerd uitgevallen Timber ziet Arsenal nipt winnen van Nottingham Forest

Jurriën Timber is zaterdag bij zijn Premier League-debuut voor Arsenal geblesseerd uitgevallen. De 22-jarige verdediger werd vlak na rust gewisseld tijdens het duel met Nottingham Forest. 'The Gunners' wonnen met 2-1.

Timber liep de kwetsuur aan het einde van de eerste helft op bij een duel met Brennan Johnson, waarbij hij zelf een overtreding beging die hem een gele kaart opleverde.

De ex-Ajacied liet zich even behandelen aan zijn rechterbeen, maar verscheen na de hervatting weer op het veld. Na enkele minuten moest Timber alsnog de strijd staken; hij werd afgelost door Takehiro Tomiyasu. Op dat moment leidde Arsenal met 2-0.

De Londenaren namen Timber deze zomer voor 40 miljoen euro over van Ajax. Het transferbedrag kan via bonussen zelfs nog oplopen tot 45 miljoen euro. In de voorbereiding maakte de Oranje-international een sterke indruk en afgelopen zondag vierde hij zijn officiële debuut in de strijd om het Community Shield met Manchester City. Arsenal veroverde die prijs na een strafschoppenserie.

Timber speelde toen als linksback, een positie die hij bij Ajax nooit bekleedde. Ook tegen Nottingham Forest begon de verdediger op die plek. Manager Mikel Arteta stelde Ben White en William Saliba op als centrale verdedigers.

Arsenal maakt het zichzelf onnodig moeilijk

Het flitsend gestarte Arsenal boekte uiteindelijk 'slechts' een 2-1-zege. Lang was er geen vuiltje aan de lucht voor de Londenaren.

Nottingham Forest werd direct onder druk gezet en het was wachten op de 1-0. Die viel na 26 minuten. Na een vloeiende aanval rondde Eddie Nketiah af. De aanvaller profiteerde van fabuleus voorwerk van Gabriel Martinelli, die twee tegenstanders in de luren legde met een fraaie truc.

Nog voor de hervatting verdubbelde de vicekampioen de marge via Bukayo Saka, die doelman Matt Turner kansloos liet met een fraaie uithaal.

Arsenal had ook in de tweede helft de touwtjes in handen en maakte via Declan Rice (die voor ruim 100 miljoen euro overkwam van West Ham United) bijna de 3-0. Een schot van de middenvelder spatte uiteen op de paal. Kort daarna werd het plotseling spannend: voormalig NEC-speler Taiwo Awoniyi was het eindstation van een flitsende counter van de bezoekers. Arteta ijsbeerde veelvuldig langs de lijn, maar Arsenal sleepte de drie punten uit het vuur.

Arsenal ging afgelopen seizoen lang aan de leiding in de Premier League, maar werd overvleugeld door Manchester City. Vrijdag won de titelverdediger tijdens de Premier League-ouverture al met 0-3 van Burnley. Het Manchester United van Erik ten Hag komt maandag pas voor het eerst in actie, tegen Wolverhampton Wanderers op Old Trafford.

