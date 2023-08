Hamer dankzij stap naar Sheffield United alsnog Premier League-speler

Gustavo Hamer verruilt Coventry City voor Sheffield United, waardoor de 26-jarige middenvelder na een mislukte promotiepoging dit seizoen alsnog in de Premier League is te bewonderen.

Hamer, die voor vier jaar tekende bij 'The Blades', groeide de afgelopen jaren uit tot een steunpilaar van Coventry.

'The Sky Blues' grepen vorig seizoen nipt naast promotie: in de finale van de play-offs toonde Luton Town zich na een strafschoppenserie te sterk na een 1-1-gelijkspel. Hamer scoorde in die eindstrijd.

"Spelen in de Premier League is voor elk kind een droom", zegt Hamer op de clubsite van Sheffield United. "Dit is een grote club."

Hamer zag in Brazilië het levenslicht en verhuisde als kind naar Nederland. Opgeleid door Feyenoord beleefde hij in het seizoen 2016/2017 zijn debuut voor de Rotterdammers. Daarna kwam Hamer uit voor FC Dordrecht en PEC Zwolle voordat hij in 2020 naar Coventry verkaste.

Sheffield United promoveerde vorig seizoen als nummer twee van het Championship naar de Premier League. Het is onbekend voor welk bedrag 'The Blades' zich hebben versterkt met Hamer.