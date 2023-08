Barcelona ziet Dembélé naar PSG gaan: Catalanen verkopen aanvaller met fiks verlies

Delen via E-mail

Ousmane Dembélé verruilt FC Barcelona per direct voor Paris Saint-Germain, dat de gelimiteerde transfersom van 50,4 miljoen euro voor de 26-jarige buitenspeler op tafel legt.

De transfer komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Begin deze maand bevestigde FC Barcelona-trainer Xavi al dat Dembélé op weg was naar PSG. "Hij is naar mij toe gekomen en heeft laten weten dat hij wil vertrekken. Paris Saint-Germain heeft een bod uitgebracht waar wij niet aan kunnen tippen."

Dembélé gold bij zijn vorige club Dortmund als een van de grootste talenten van de Europese velden, maar loste die belofte bij Barcelona mede door blessureleed nooit helemaal in. Hij kwam in zes jaar tot 185 wedstrijden, 40 goals en 43 assists voor de Spaanse topclub.

Barcelona betaalde in 2017 liefst 135 miljoen euro voor Dembélé en maakt nu dus zo'n 85 miljoen euro verlies op de Franse international.

In het tot medio 2024 lopende contract van de aanvaller was een gelimiteerde afkoopsom van iets meer dan 50 miljoen euro opgenomen. Deze gold tot en met 31 juli. Dembélé tekende tot medio 2028 bij PSG, waar hij gaat spelen met rugnummer 23.

Door de onzekere toekomst van Kylian Mbappé en Neymar was PSG naarstig op zoek naar een aanvaller. Laatstgenoemde mag volgens Franse media vertrekken, terwijl Mbappé niet in actie komt zolang hij zijn in 2024 aflopende contract niet verlengt. Lionel Messi vertrok transfervrij naar Inter Miami.