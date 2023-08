Bayern München rondt toptransfer Kane af: aanvaller verlaat Spurs na 19 jaar

Bayern München heeft de toptransfer van Harry Kane bevestigd. De dertigjarige aanvaller, die Tottenham Hotspur na negentien jaar verlaat, tekende tot medio 2027 bij de Duitse recordkampioen.

Kane omschrijft Bayern als "een van de grootste clubs ter wereld". "Winnen zit ingebakken in de cultuur van deze club. Ik heb altijd gezegd dat ik me op het hoogste niveau wil bewijzen."

Donderdag meldden diverse media al dat Bayern en Spurs akkoord waren over een transfersom van zo'n 100 miljoen euro. Het contract van Kane met de Londenaren zou medio 2024 aflopen. De topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg én Spurs onderging vrijdag met succes de medische keuring, waarna het wachten was op de bevestiging van de deal.

Voor Bayern genoot de komst van Kane topprioriteit. Met ruim een jaar vertraging heeft 'Der Rekordmeister' eindelijk een waardige opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Robert Lewandowski. Sadio Mané, die vorig jaar zomer werd aangetrokken om zich over de erfenis van de Pool te ontfermen, viel erg tegen en is inmiddels verkocht aan het Saoedische Al Nassr.

Volg het laatste transfernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze transferperiode Blijf met meldingen op de hoogte

Kane groeide de afgelopen jaren uit tot het boegbeeld van Tottenham Hotspur, waarbij hij in 2004 in de jeugdopleiding belandde en in 2009 debuteerde als prof. Na een stroeve beginfase en enkele verhuurperiodes brak de aanvaller in het seizoen 2014/2015 door met 21 Premier League-goals.