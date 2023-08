Volendam-spits Mühren verbaasd over rode kaart: 'Vond geel al zwaar bestraft'

FC Volendam-spits Robert Mühren snapt niet zo goed waarom hij vrijdagavond van het veld werd gestuurd tijdens de Eredivisie-ouverture tegen Vitesse. De aanvaller kwam vlak voor rust gevaarlijk in ten opzichte van Mathijs Tielemans.

"Ik schampte hem en ik had eerst zoiets van: we gaan doorvoetballen. Al bij de gele kaart dacht ik in eerste instantie dat het wel zwaar bestraft is", vertelde Mühren na de 1-2-nederlaag voor de camera van ESPN. Na ingrijpen van de VAR zette arbiter Dennis Higler de gele kaart om in een rood exemplaar.

Mühren denkt dat het incident er op de beelden erger uitziet dan het daadwerkelijk was. "Als je het drie keer stilzet, zie je mijn voet op zijn knie. Maar ook na het zien van de beelden, zeg ik dat ik hem schamp. Mensen die mij kennen weten dat ik een van de sportiefste spelers in de voetballerij ben. Opzet is er niet bij."

Stampij wil Mühren niet maken. "De VAR heeft dit besloten en ik zeg absoluut niet dat ze het verkeerd hebben gezien."

Rood voor Robert Mühren op slag van rust! 🔴🔚



Kan FC Volendam de voorsprong in de tweede helft vasthouden? #volvit — ESPN NL (@ESPNnl) August 11, 2023

Opmerkelijke primeur voor Mühren

De 34-jarige spits was na tien minuten ook verantwoordelijk voor het eerste doelpunt van het seizoen. Nooit eerder kwam het in de Eredivisie-historie voor dat een speler zowel de eerste goal als de eerste rode kaart in een seizoen achter zijn naam kreeg.

Via goals van Tielemans en Marco van Ginkel trok Vitesse vrijdag alsnog aan het langste eind. De Arnhemmers zijn daardoor de eerste koploper in deze Eredivisie-editie.