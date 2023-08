Scorende Messi blijft met Inter Miami in race voor eerste prijs in clubhistorie

Mede dankzij een treffer van Lionel Messi heeft Inter Miami zich in de nacht van vrijdag op zaterdag geplaatst voor de halve finale van het toernooi om de Leagues Cup. De Major League Soccer-club toonde zich met liefst 4-0 te sterk voor Charlotte FC.

Vier minuten voor tijd legde Messi de eindstand vast door van dichtbij af te ronden na een aanval over links. De wedstrijd was op dat moment al lang gespeeld.

Het trio voormalig FC Barcelona-spelers heeft Inter Miami tot leven gekust in de Leagues Cup. De club van eigenaar David Beckham bekleedt de laatste plaats in de Eastern Conference van de Major League Soccer, maar is in het zomertoernooi met Amerikaanse en Mexicaanse clubs op dreef.