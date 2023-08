Vincent Janssen leidt Antwerp en Van Bommel met hattrick naar klinkende zege

Delen via E-mail

Vincent Janssen heeft Royal Antwerp vrijdag aan een ruime zege in de Jupiler Pro League geholpen. De spits maakte een hattrick in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen hekkensluiter KV Kortrijk.

Janssen opende al in de negende minuut de score voor Antwerp. De 22-voudig Oranje-international volleerde fraai raak uit een voorzet van Gastón Ávila. Tien minuten voor rust maakte hij met een schot in de rechterhoek ook de 3-0.

Een kwartier eerder had Martin Wasinkski met een eigen doelpunt voor de 2-0 gezorgd. Ook Gyrano Kerk droeg zijn steentje bij. Met een intikker was de aanvaller nog voor rust goed voor de vierde treffer van Antwerp.

Na een klein uur spelen voltooide Janssen zijn eerste hattrick in dienst van Antwerp. De thuisploeg profiteerde van geklungel in de verdediging van Kortrijk, waarna Janssen het doel vond met een schuiver in de rechterhoek.