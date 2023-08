Ajax verkoopt Daramy voor minimaal 12 miljoen euro aan Stade de Reims

Delen via E-mail

Ajax verkoopt Mohamed Daramy voor minimaal 12 miljoen euro aan Stade de Reims. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot 17,5 miljoen euro, meldt de Amsterdamse club vrijdagavond.

De 21-jarige Daramy lag nog tot medio 2026 vast bij Ajax. Hij kwam in de zomer van 2021 over van FC Kopenhagen voor een bedrag van ongeveer 12 miljoen euro. Voor die Deense club kwam hij het afgelopen seizoen op huurbasis uit.

De periode van Daramy in Amsterdam werd geen succes. Hij kwam in totaal tot zestien wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij drie keer scoorde. Hij mocht in 2022 wel het landskampioenschap met Ajax vieren.