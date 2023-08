FC Groningen begint overtuigend aan KKD-seizoen, spektakel bij Cambuur-Emmen

FC Groningen heeft vrijdag de eerste wedstrijd van het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen gewonnen. De ploeg van Dick Lukkien won in eigen huis met 4-1 van Jong Ajax. SC Cambuur pakte in extremis een punt tegen mededegradant FC Emmen: 2-2.

FC Groningen, dat vorig seizoen ook uit de Eredivisie degradeerde, had de buit na 72 minuten binnen. Marco Rente, Romano Postema en Tomas Suslov tekenden voor de Groningse treffers. Christian Rasmussen liet Jong Ajax met een goal nog hopen, maar in blessuretijd maakte Johan Hove de 4-1.

Roberts Uldrikis had in de tweede helft de uitgelezen mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar de aanvaller van Cambuur kon de penalty niet verzilveren. Even later maakte Michael Breij alsnog de 1-2, waarna de pas zestienjarige Wiebe Kooistra in de achtste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker produceerde.