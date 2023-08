Groningen-Jong Ajax en Cambuur-Emmen stilgelegd na gooien bekers op veld

Delen via E-mail

De wedstrijd tussen FC Groningen en Jong Ajax vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie is tien minuten stilgelegd omdat het publiek voorwerpen op het veld gooide. Ook SC Cambuur-FC Emmen werd korte tijd onderbroken vanwege bekers op het veld.

Nadat Romano Postema in de tweede helft 2-0 had gemaakt voor FC Groningen, werden er vanaf de tribunes beker bier op het veld gegooid. Het duel lag korte tijd stil en werd daarna weer hervat.

Bij Cambuur ging het ook mis na het maken van een doelpunt. Toen Michael Breij de aansluitingstreffer maakte voor Cambuur (1-2) vlogen meerdere bekers het veld op. Ook in Leeuwarden werd de wedstrijd snel weer hervat.

De KNVB scherpte vorig seizoen, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Als voorwerpen op het veld worden gegooid, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

Wedstrijden in het betaald voetbal worden dit seizoen niet meer direct definitief gestaakt als een speler of scheidsrechter geraakt wordt door een voorwerp uit het publiek. "Dat hoeft niet meer als de dader meteen wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen", zei scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond donderdag.