Begeerde Eiting meldt zich ziek bij FC Volendam: arbitragezaak lijkt in de maak

Carel Eiting heeft zich vrijdag een paar uur voor de Eredivisie-wedstrijd van FC Volendam tegen Vitesse ziek gemeld. De middenvelder wil een transfer naar FC Twente maken, maar zijn club verlengde onlangs eenzijdig het contract van de oud-Ajacied.

De 25-jarige Eiting staat al enige tijd in de belangstelling van FC Twente. Kort nadat de Enschedeërs zich voor de speler hadden gemeld, lichtte FC Volendam een optie in het contract van Eiting. Hij ligt nu tot de zomer van 2025 vast.

Volgens Tubantia ontkende FC Volendam in eerste instantie het bestaan van de clausule. De club gaf later aan dat er sprake was van een interpretatieverschil van de gemaakte afspraken. De kans is volgens verschillende media groot dat er op korte termijn een arbitragezaak komt.