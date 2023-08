AS Monaco-aanvaller Ben Yedder en zijn broer aangeklaagd voor verkrachting

Wissam Ben Yedder is vrijdag door de openbaar aanklagers in Nice beschuldigd van verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. De 32-jarige aanvaller van AS Monaco is onder gerechtelijk toezicht geplaatst en moest als borgtocht 900.000 euro betalen.

De jongere broer van Ben Yedder is aangeklaagd voor dezelfde beschuldigingen. De vermeende slachtoffers zijn twee vrouwen van negentien en twintig jaar oud.

De gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden op 10 juli tijdens een avond stappen in de gemeente Beausoleil in het departement Alpes-Maritimes, dat grenst aan Monaco. De broers Ben Yedder zouden de vrouwen volgens de publieke radiozender France Info "seksuele handelingen hebben opgedrongen".

Voordat het nieuws bekend werd, gaf trainer Adi Hütter vrijdag nog aan dat Ben Yedder zondag bij de seizoenstart tegen Clermont Foot zou gaan spelen. De spits zou zelfs de aanvoerdersband dragen. AS Monaco heeft nog niet gereageerd op de nieuwste ontwikkelingen.