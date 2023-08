Ten Hag rekent bij Manchester United voorlopig niet op geblesseerde Malacia

Delen via E-mail

Erik ten Hag verwacht bij Manchester United voorlopig geen beroep te kunnen doen op Tyrell Malacia. De linksback miste een deel van de voorbereiding door een blessure.

"De blessure van Malacia heeft tijd nodig", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de openingswedstrijd van het seizoen tegen Wolverhampton Wanderers. "Hij had in de voorbereiding al problemen."