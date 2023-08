Bosz positief verrast over PSV-selectie: 'Het zijn echt goede voetballers'

Peter Bosz heeft genoten van zijn eerste vijf weken in dienst van PSV. De coach, die in Eindhoven Ruud van Nistelrooij opvolgt, is onder de indruk van zijn selectie en heeft de ambitie om met aanvallend voetbal kampioen te worden.

"Eigenlijk geldt het voor de hele selectie dat ik positief verrast ben", zei Bosz vrijdag op een persconferentie in de aanloop naar PSV-FC Utrecht, de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen.

"Toen ik hier naar toe kwam wist ik dat het goede voetballers waren, maar als je met spelers aan de slag gaat leer je ze pas echt goed kennen. Ik zal niet zeggen dat ik verbaasd ben, maar ik ben wel positief verrast dat het wel echt goede voetballers zijn."

"Ik heb in vijf weken gezien dat we echt een goed positiespel met ons middenveld kunnen spelen. Dat zijn allemaal spelers die balvast en technisch vaardig zijn en voetbalintelligentie hebben. Dat zijn behoorlijk wat kwaliteiten."

Bosz, die met PSV vorige week al ten koste van Feyenoord de Johan Cruijff Schaal won, beschikt bovendien over een fitte selectie. "De vermoeidheid stapelt zich normaal gesproken op, en als je dat nu niet goed managet, dan zie je over twee of drie weken de eerste blessures ontstaan. We zij nu vijf weken bezig en we moeten het afkloppen: maar er zijn nog geen blessures."

Bosz wil met attractief voetbal titel pakken

Bosz heeft de ambitie om PSV met attractief voetbal aan de titel te helpen. "Je bent tevreden als je na 34 wedstrijden bovenaan staat. Dat is waar het om gaat. Als we dat nog met mooi en aantrekkelijk voetbal kunnen doen, zou dat helemaal mooi zijn. Als de spelers die er nu zijn aan het eind van het seizoen beter zijn geworden, zou ik ook tevreden zijn."

Of die ambitie reëel is, durft Bosz niet te zeggen. "Ik weet niet hoe realistisch het is dat we kampioen worden. Ik ken de concurrentie nog niet goed, ben ook een tijdje weggeweest. Ook Feyenoord en Ajax als meest directe concurrenten hebben de nodige wijzigingen ondergaan. Maar dat geldt ook voor de ploegen daar net weer onder."

"Ik had in ieder geval getekend voor deze voorbereiding. Maar al vrij snel wist ik dat we hier zouden kunnen staan. Ik heb al vrij snel gezegd dat ik vind dat we goede spelers hebben. Als die goede spelers bereid zijn hard te werken en samen te werken, kan er iets heel moois ontstaan."