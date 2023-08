Slot verwacht niet dat Geertruida deze zomer alsnog vertrekt bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht niet dat Lutsharel Geertruida deze zomer alsnog vertrekt. De verdediger zag deze week op het laatste moment een transfer naar RB Leipzig afketsen.

"Op dit moment is er geen enkele aanleiding om te verwachten dat hij weggaat", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de openingswedstrijd van het seizoen tegen Fortuna Sittard. "Hij zegt zelfs dat hij het geweldig blijft vinden om voor Feyenoord te spelen. Er is ook geen enkele ontevredenheid zichtbaar bij hem."

"Maar je weet het natuurlijk nooit", vervolgde Slot. "Er kan zo weer ergens een verdediger geblesseerd raken. En misschien komen ze dan wel weer bij hem uit. Maar dat geldt ook voor andere spelers van ons."

De 23-jarige Geertruida leek op weg naar RB Leipzig, maar hij zag zijn gedroomde transfer naar de Duitse club aan zijn neus voorbijgaan. Volgens Duitse media zou Feyenoord een te hoge transfersom hebben gevraagd.

"Maar de lezing die wij van Leipzig hebben gekregen is anders", vertelde Slot. "Zij vertelden dat een linksbenige centrale verdediger van hen geblesseerd was geraakt. Daarom zouden ze hun zoektocht hebben verlegd naar een andere linksbenige verdediger. Daar ben ik als trainer van Feyenoord niet rouwig om, maar als mens had ik Geertruida wel een transfer gegund."

Feyenoord anticipeerde met komst Nieuwkoop op vertrek Geertruida

Met de terugkeer van Bart Nieuwkoop anticipeerde Feyenoord al op een vertrek van Geertruida. "Nu hebben we dus nog meer keuze", beseft Slot. "Dat is een luxe voor een club als Feyenoord.

"We waren hier niet gewend aan het feit dat we drie spelers voor twee posities hadden. Nu heb ik bijna alle posities in mijn ploeg dubbel bezet. Maar dat hoort natuurlijk ook bij een topclub. Ik ben blij met de komst van Nieuwkoop, maar we hebben hem gehaald omdat we echt dachten dat Geertruida weg was."

Volgens Slot zit Nieuwkoop ook "in zijn hoofd om te starten" in de openingswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Het duel in De Kuip begint zondag om 14.30 uur.