Ajax-aanwinsten Van den Boomen en Medic krijgen direct basisplek in Eredivisie

Ajax begint zaterdag met nieuwelingen Branco van den Boomen en Jakov Medic aan de thuiswedstrijd tegen Heracles. Volgens trainer Maurice Steijn zijn ze fit en goed genoeg om aan de aftrap voor het eerste duel van het Eredivisie-seizoen te verschijnen.

Van den Boomen, overgekomen van Toulouse, maakte in de voorbereiding een goede indruk. Medic krijgt voorlopig de voorkeur boven jeugdspeler Olivier Aertssen. Ajax nam Medic vorige week over van FC St. Pauli. "Ik heb alle vertrouwen in hem", zei Steijn.

Steijn werkt met een fit elftal toe naar de seizoensopener in de Johan Cruijff ArenA. Ook Mohammed Kudus, die naar verluidt in de belangstelling staat van verschillende Europese topclubs, is gewoon van de partij. "Er is veel rondom hem gaande geweest, maar vooralsnog is er niets concreets uitgekomen en is hij gewoon speler van Ajax", aldus Steijn.

Steijn, die deze zomer overkwam van Sparta en John Heitinga opvolgde, hoopt dat Ajax zich in de komende weken nog kan versterken. Toch is hij ook tevreden over het elftal dat er nu staat. "Dit is een prima team, inclusief de mensen die niet starten. Deze jongens krijgen het vertrouwen en mogen het laten zien."

Steven Berghuis moet nog een schorsing van drie competitieduels uitzitten. Carlos Forbs is volgens Steijn niet klaar voor een hele wedstrijd. "Zo fit is hij nog niet, maar hij kan denk ik wel invallen", zei de coach over de aanvaller die afgelopen seizoen in het tweede elftal van Manchester City speelde.

Nieuweling Jakov Medic begint zaterdag bij Ajax direct in de basis. Foto: Pro Shots

Steijn 'heeft garantie' dat selectie wordt versterkt

Steijn zegt dat hij van technisch directeur Sven Mislintat de garantie heeft gehad dat er voor het sluiten van de transfermarkt nog versterkingen bij komen. "Het is algemeen bekend dat we ons op een aantal posities nog moeten en willen versterken. Ik heb de garantie dat wij voor 31 augustus een selectie hebben waarmee we om alles mee kunnen doen."

Om te spelen voor prijzen hoopt Steijn dat Ajax zich in twee linies kan versterken. "Achterin moet er nog wat bij. Wat er nu is, is in de breedte te mager. We willen er ook nog een spits bij. Ik ben blij met Brobbey, maar hij is de enige spits die we hebben. Als er wat met hem gebeurt, kan ik alleen maar met Kudus schuiven als alternatief."

Niettemin heeft Steijn ook veel vertrouwen in de ploeg die het zaterdag opneemt tegen Heracles. "Morgen heb ik achttien fitte spelers tot mijn beschikking en genoeg kwaliteit. Dat is de situatie nu en daar heb ik mee te maken. Ik ben heel blij met de jongens die morgen gaan starten."